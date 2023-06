Mulheres são presas por roubo de água em casas com ligações clandestinas em Sobral

Na última semana, duas mulheres foram presas por furto qualificado de água em Sobral, a 234 km de Fortaleza. Elas são proprietárias de imóveis onde foram identificadas ligações clandestinas de água, conhecidas como “gatos”.

As prisões aconteceram em meio à operação “Fonte”, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), com o apoio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE), que teve início na última segunda-feira, 12 de junho, quando ocorreu a primeira prisão.

Na data, oficiais constataram a presença de uma ligação de água clandestina em uma casa localizada no bairro Belchior, que pertencia a uma mulher de 40 anos.

Já na manhã dessa quarta-feira, 14, outra ligação irregular foi encontrada na residência de uma mulher, de 38 anos, no bairro Novo Recanto.

Ambas mulheres foram levadas à Delegacia Municipal de Sobral, e autuadas em flagrante por furto qualificado, aquele em que a pena é mais grave devido às condições do crime, podendo chegar a oito anos de reclusão.

A operação foi coordenada pelo Núcleo de Roubos e Furtos (NRF), da Delegacia Municipal de Sobral, com apoio do Núcleo de Investigação Generalista (NIG) e do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas e Armas (NCTDA).

A operação compreendeu os bairros sobralenses Belchior, Vila União, Centro, Novo Recanto, Cohab II e Cidade Pedro Mendes Carneiro, além dos distritos de Jordão e Taperuaba.

O NRF também vai investigar casos de furtos de hidrômetros residenciais e furtos de fios elétricos em unidades de tratamento de água, em Sobral.