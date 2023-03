Homem foragido por roubo é preso em abordagem na BR-222

Uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-222, em trecho que liga a cidade de Sobral a Mucambo, realizada nessa quinta-feira, 30, resultou na prisão de um homem foragido por roubo.

O suspeito conduzia uma picape, quando foi abordado por agentes da PRF que realizavam a fiscalização no local.

Ao consultar as informações do homem no sistema, os policiais identificaram a existência de um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de roubo (Art 157 no Código Penal Brasileiro), expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

O homem, que também tem antecedentes criminais por homicídio, foi detido pela equipe da PRF e encaminhado à Delegacia de Policia Civil de Sobral. O veículo também foi apreendido pela PRF e levado à delegacia.

