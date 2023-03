Campanha arrecada ração e outros insumos para animais atingidos por enchentes no Ceará

A campanha é organizada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará. Arrecadações podem ser entregues na sede do Conselho em Fortaleza

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará (CRMV-CE) lançou uma campanha de arrecadação de doações para ajudar os animais domésticos e silvestres afetados pelas fortes chuvas no interior do Estado. Podem ser doados medicamentos, ração, produtos de higiene animal, além de alimentos.

Nesta quinta-feira, 30 de março, o CRMV envia uma equipe de médicos-veterinários à cidade de Milhã, no Sertão Central, para avaliar a situação e prestar atendimento aos animais, com o apoio de profissionais do CRMV de Minas Gerais, que têm experiência com a atuação em desastres.

Segundo o Presidente do CRMV, Francisco Atualpa, há dificuldade em conseguir informações: “Nós conversamos com alguns prefeitos da região, e eles relataram as dificuldades, só que temos uma restrição muito grande de profissionais nesses locais. A gente não tem um investimento por parte das prefeituras nos médicos-veterinários, então não conseguimos informações suficientes”.

O órgão ainda convida os médicos-veterinários e zootecnistas que puderem prestar atendimento na cidade ou outras da região afetada a entrarem em contato com as gestões municipais locais.

A campanha de arrecadação conta com o apoio da Cruz Vermelha, que ficará responsável pela triagem, seleção, armazenamento, embalagem e entrega das doações aos municípios atendidos.

Serviço

Campanha de doações para animais atingidos pela enchentes no Ceará

Para ajudar, basta entregar a doação na sede do CRMV-CE (rua Dr. José Lourenço, 3288) ou Cruz Vermelha (rua Dr. José Lourenço, 3280).



