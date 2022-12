Bombeiro morre em incêndio em depósito de combustível na Colômbia

Um bombeiro morreu, nesta quarta-feira (21), quando tentava controlar um incêndio em um depósito de combustível na cidade portuária de Barranquilla, no norte da Colômbia, informaram autoridades locais, que ainda lutam para apagar as chamas intensas.

"Lamentamos o falecimento do sargento Javier Enrique Solano Ruiz durante esta emergência", indicou a prefeitura de Barranquilla no Twitter.

Em vídeos difundidos por autoridades locais, é possível observar labaredas gigantescas sobre um cais junto ao rio Magdalena e uma coluna de fumaça preta que chega até a cidade de 1,3 milhão de habitantes.

A Marinha e cerca de 30 bombeiros trabalham correndo contra o tempo, desde a madrugada, para evitar a propagação do incêndio no cais, onde há material explosivo.

"É uma situação que ainda não está controlada, na qual estamos mitigando os riscos para preservar a vida e minimizar o impacto nos ativos de empresas vizinhas", disse aos jornalistas o prefeito de Barranquilla, Jaime Pumarejo.

O governante local alertou sobre dois tanques que contêm "líquidos e produtos químicos com maior combustão ou de maior volatilidade que os que já estão queimando" e que haverá uma tentativa de resfriá-los com uma "manobra perigosa".

"Vamos instalar alguns canhões monitores de água e de espuma" com a ajuda de "drones" e que serão direcionados para esses tanques com o objetivo de resfriá-los, detalhou Pumarejo.

Outros dois tanques "estão sendo resfriados a partir do rio Magdalena pela Marinha [...] para que não façam parte da conflagração e não explodam", segundo o prefeito.

O incêndio começou por volta das 04h30 locais (06h30 em Brasília) nas instalações da empresa Bravo Petroleum, onde há um depósito de combustível, e as causas da explosão ainda estão sendo investigadas.

A zona industrial onde ocorreu o incidente está deserta e os estabelecimentos comerciais estão sendo fechados na medida em que as autoridades vão aumentando o "raio de evacuação", que está "a 800 metros" das chamas, segundo a prefeitura.

"Aos moradores que estão sendo impactados pela fumaça, fechem suas janelas. Se puderem, saiam dos lugares que estão sendo altamente afetados pela fumaça e, ao mesmo tempo, usem máscaras e óculos de proteção", comentou Pumarejo em declaração aos jornalistas.

A capitania dos portos de Barranquilla suspendeu as operações "para proteger as embarcações que estavam programadas para entrar" devido ao incêndio voraz, disse o titular do órgão, Jesús Zambrano.

