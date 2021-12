Bombeiro salva vida de cachorro que estava sem respirar após ficar preso em um cano

O dono do filhote foi até o quartel com o animal preso ao cano, após tentar tirará-lo e não conseguir

Vídeo registra momento exato em que um bombeiro salva a vida de um filhote de cachorro em Londrina (PR), nesta terça-feira (7). O animal, que havia prendido a cabeça em um cano, estava desacordado e aparentemente sem sinais vitais. Com o auxílio do Corpo de Bombeiros de Cambé, o filhote voltou a respirar após o procedimento realizado pelo soldado.

José Luiz Martins Menezes, subtenente do Corpo de Bombeiros de Cambé, afirmou que, no momento em que retiraram a cabeça do filhote do cano, ele teve uma parada cardiorrespiratória. Então, ele só o colocou no chão e fez a manobra, obtendo sucesso em 10 minutos.

O Corpo de Bombeiros de Cambé comentou ainda que o dono do filhote foi até o quartel com o animal preso ao cano. Ele relatou que havia tentado tirar o tubo da cabeça do cachorro, mas que não havia conseguido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O bombeiro compartilhou em suas redes sociais o registro do salvamento do filhote e acabou viralizando na internet. Segundo ele, essa tinha sido a primeira vez que havia passado por uma situação semelhante.

Após o salvamento, o filhote foi levado ao veterinário e já recebeu alta. Na manhã desta quarta-feira (8), o cãozinho já estava bem.

Tags