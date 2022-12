Izolda renova memorando voltado à redução de danos da violência armada

Visando garantir o compromisso do Governo do Estado de pôr em prática ações que reduzam os danos da violência armada na sociedade, a governadora Izolda Cela (sem partido) assinou, na manhã desta sexta-feira, 30, a renovação do memorando de entendimento com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha.

A parceria entre as partes existe desde 2019 e visa garantir a proteção dos direitos de grupos vulneráveis. O primeiro compromisso foi firmado ainda sob a gestão do então governador Camilo Santana (PT), durante o Comitê de Governança do Pacto por um Ceará Pacífico, realizado em Fortaleza.

Na última quinta-feira, 29, em entrevista exclusiva ao O POVO, a governadora Izolda Cela celebrou a redução nos índices de homicídio no Estado. Entretanto, a gestora afirmou que é preciso uma cooperação federativa para que o problema seja sanado de forma efetiva.

Mesmo com uma análise positiva, a governadora declarou que não é possível garantir que o quadro siga favorável durante os próximos anos.

"Não temos ainda uma garantia de que há uma tendência de que (a diminuição) irá perseverar. Essa área (segurança) exige muitíssimo, até por conta da natureza do problema; é uma situação que tem conexões com uma realidade, infelizmente, nacional e até internacional", analisa.







