Sobral: Hospital Regional Norte lança campanha de Natal para estimular doação de sangue

O Hospital Regional Norte (HRN) realiza nesta quarta, 21, e quinta, 22, a 9ª edição de sua campanha anual de doação de sangue, em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia (Hemoce) de Sobral. O intuito da ação é reunir colaboradores da unidade da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) e a população para conseguir 100 bolsas de sangue neste Natal.

As doações serão coletadas das 8 às 19 horas no Ambulatório do Hospital Regional Norte. Os atendimentos precisam ser agendados previamente por telefone ou pelo formulário, cumprindo os protocolos de segurança e distanciamento social para evitar aglomerações.

Com a chegada do período natalino, a campanha pretende despertar a solidariedade entre as pessoas por meio da doação voluntária. “Convidamos os colaboradores e toda a população sobralense e de cidades circunvizinhas para esse ato solidário. Doe sangue. Salvem vidas”, diz Iara Pinto, coordenadora do Serviço Social do HRN.

Para doar sangue, os interessados precisam estar saudáveis, com alimentação reforçada, pesar acima de 50 kg, estar entre os 16 e os 69 anos de idade e apresentar o documento oficial com foto.

Os menores de idade que desejarem doar devem apresentar o termo de consentimento padrão com a assinatura dos pais ou responsável legal. Vale ressaltar que aqueles que apresentarem sintomas gripais ou febre nos 14 dias que antecederam à campanha não podem realizar a doação



Serviço

Doação de sangue no Hospital Regional Norte

Local: Ambulatório do HRN (rua Presidente Geisel, 419 – Junco – Sobral)

Quando: 21 e 22 de dezembro, das 8 às 19 horas

Agendamento: No telefone (88) 3677 9390 ou pelo link

