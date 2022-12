Morre Godofredo Pereira Sousa, ex-professor do Curso de Jornalismo da UFC

O jornalista cearense Godofredo Pereira Sousa morreu nessa segunda-feira, 19. O profissional era professor aposentado do Curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará (UFC), onde lecionava Telejornalismo. Além disso, durante muitos anos, foi diretor de Jornalismo da emissora TVC.

Godofredo lecionava em uma época em que não havia estrutura adequada para o ensino do telejornalismo na UFC. De acordo com a direção do curso, o professor buscava saídas ao estabelecer convênios com a emissora estatal, para propiciar que os estudantes pudessem realizar reportagens e programas jornalísticos.

Godofredo deixou as salas de aula em 2012 para se aposentar. Em nota, o curso de Jornalismo da UFC prestou condolências aos familiares e amigos do jornalista. “Com um olhar sempre muito generoso, Godofredo, ao longo de anos, contribuiu diretamente para abrir as portas do jornalismo televisivo para muitos estudantes e egressos do curso”, diz postagem nas redes sociais.

