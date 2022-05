Dupla é presa em Icó suspeita de crime ambiental e posse de arma de fogo

Dois homens suspeitos de envolvimento em crime ambiental e posse irregular de arma de fogo foram presos na noite dessa terça-feira, 10. A captura ocorreu no município de Icó, a 384 km de Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), os suspeitos se encontravam em posse de pássaros silvestres.

Durante patrulhamento, os policiais receberam informações de que dois homens estariam envolvidos em crimes da região. Os agentes localizaram a dupla e, após buscas no interior da residência de um dos suspeitos, foram encontrados sete pássaros silvestres. Também foram localizados um revólver calibre 32 com quatro munições, nove gramas de drogas, três aparelhos celulares, três relógios e uma quantia em dinheiro.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Iguatu. Carlos Emanoel Ferreira Alves, de 19 anos, responderá por crime ambiental. Já Francisco Fábio de Monte Sousa, de 24 anos, foi autuado por posse irregular de arma de fogo. A Polícia Civil segue investigando o caso e a participação dos suspeitos em outros crimes na região.



