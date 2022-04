Operação da PC-CE cumpre 23 mandados judiciais em Maranguape

No total, 23 mandados judiciais foram cumpridos, sendo, 18 de prisão e cinco de busca e apreensão

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) realizou a segunda fase da Operação Pulso Firme, de combate ao crime organizado, na manhã dessa quinta-feira, 21. A ação ocorreu em um coletivo criminoso que agia na Região Metropolitana de Fortaleza, tendo maior ênfase em Maranguape. No total, 23 mandados judiciais foram cumpridos, sendo, 18 de prisão e cinco de busca e apreensão.

As investigações tiveram início com a prisão de um casal que exercia a função de chefia do grupo criminoso em Maranguape há cerca de um ano. Depois, outros membros da organização, que também exerciam função de liderança, foram identificados. Foram comprovados crimes de organização criminosa, tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e outros. Sobre o assunto Homem que aplicou golpes no Ceará não paga conta de restaurante em Tocantins e é preso

Foram cumpridos 18 mandados de prisão durante a operação, onde seis alvos já se encontravam em sistemas prisionais. No decorrer da ação da PC-CE, outras quatro pessoas foram autuadas em flagrante por tráfico ilícito de drogas. Ao longo das diligências, foram apreendidos um rifle calibre 44 com cinco munições, uma balança de precisão, cinco aparelhos celulares e dinheiro.

Além disso, 445 gramas de maconha embalada para comércio, nove gramas de crack e 100 gramas de pasta base de cocaína também foram apreendidas. A operação foi coordenada pelo Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM) e pela Delegacia Metropolitana de Maranguape. Todos os presos foram conduzidos para unidades da PC-CE, e reconduzidos a unidades prisionais.

Outras fases da Operação Pulso Firme serão realizadas na Região Metropolitana de Fortaleza, de acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Maranguape: (85) 3101 2808

