Em live, comerciante que atirou em vice-prefeito de Atibaia diz ter sido esfaqueado

Filmado atirando contra o vice-prefeito de Atibaia, Fabiano Batista de Lima (PL), no último domingo, 13, o comerciante Júnior Humberto de Oliveira realizou uma transmissão ao vivo nas redes sociais para manifestar sua defesa diante do caso. Na publicação, ele defendeu que os disparos por arma de fogo foram realizados em "legítima defesa" após ser esfaqueado pelo político.

“Efetuei alguns disparos em legítima defesa. Ele veio para cima de mim, não teve o que fazer. Não sei o que vai acontecer, se eu vou ser preso. Tentou vir aqui me matar. Não sei se ele está ferido. Tá bom pessoal, acabei de chamar a polícia aqui. Ele me esfaqueou no braço, eu tentei segurar a faca, só que eu vi que ele estava com muita fúria, tentou me matar na garagem”, afirma o comerciante em trecho do vídeo.

Acusado de balear o vice-prefeito de Atibaia, Fabiano Batista de Lima (PL), no último domingo, 13, o comerciante Júnior Humberto realizou uma transmissão ao vivo nas redes sociais e defendeu que os disparos por arma de fogo foram realizados após ser esfaqueado pelo político.

Júnior Humberto foi preso em flagrante e denunciado por tentativa de homicídio. A arma do comerciante está regularizada, segundo as autoridades, e foi entregue à perícia. Ao G1-SP, a defesa do acusado disse que os disparos foram feitos com intenção de “assustar” o vice-prefeito. “Não houve disparo com a intenção de matar. Inclusive, ele quem acionou a polícia, entregou a arma e as imagens”, informou.



As equipes de segurança alegam também que o vice-prefeito teria ligado para o seu agressor. Logo depois, ambos tiveram uma discussão. Fabiano teria ido até a casa do comerciante, onde começaram as agressões.

Ainda de acordo com a polícia, no último ano, Humberto acumulou pelo menos dez boletins de ocorrências realizados por diferentes vítimas. As acusações são por acusações de injúria, calúnia, difamação e ameaça. Ele responde ainda a três processos de indenização por danos morais por publicações na rede social.

