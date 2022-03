Assaltantes fazem sequência de roubos e baleiam homem em Sobral

Em uma motocicleta, dois homens atuaram em uma sequência de roubos no Centro de Sobral, a 234,8km de Fortaleza. Os assaltantes roubaram pertences de vítimas em via pública, e em seguida, levaram uma moto de um homem, de 25 anos, que foi ferido a bala. A vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar do município. A sequência de crimes aconteceu na tarde de segunda-feira, 14.

As vítimas registraram Boletins de Ocorrência (BOs) na Delegacia Regional de Sobral, que instaurou inquérito policial e está investigando o caso. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizam ações para capturar os suspeitos.

Sobre o assunto Foragido por estuprar criança de 7 anos em Sobral é preso em Goiânia (GO)

Suspeito de roubo se esconde dentro de canal no Conjunto Ceará e é preso

Homem é baleado em perseguição a suspeitos de assalto em Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181,

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Telefone: (88) 3677-4711

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags