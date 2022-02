145 kg de fios são apreendidos e nove pessoas são presas em Sobral

Uma operação realizada nessa quinta-feira, 3, apreendeu cerca de 145 kg de fios de cobre furtados no município de Sobral, distante 231 km de Fortaleza. O trabalho investigativo desenvolvido pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) também resultou na apreensão de nove pessoas. Os suspeitos seriam todos integrantes de um grupo criminoso que estariam realizando os furtos na região.

Os trabalhos investigativos tiveram início após a Delegacia Regional de Sobral tomar conhecimento de uma série de furtos de fios elétricos de iluminação pública, que ocorreram na região de Sobral. O objetivo era identificar para onde seriam levados os materiais furtados e quem seriam seus compradores.

Na manhã da última quinta-feira, 27, os agentes de segurança, com apoio da agência Municipal de Meio Ambiente (AMA), realizaram vistorias em cerca de sete sucatas da região. Durante as fiscalizações, 145 quilos de fios furtados foram localizados. Também foram presos, em flagrante, cinco homens pelos crimes de receptação, furto e organização criminosa.

Ainda foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva pelos mesmos crimes. Os alvos seriam os proprietários das sucatas e pessoas ligadas aos furtos. No total, nove pessoas foram presas.

Além da apreensão dos fios, todos foram encaminhados para a Delegacia Regional. De acordo com a PC-CE, o trabalho investigativo continuará pela região, a fim de localizar outros receptadores e envolvidos nos furtos dos fios em Sobral.

