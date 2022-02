Homem de 28 anos é morto a tiros dentro do próprio carro em Caucaia

A vítima estava em uma estrada de terra e o veículo parado com as portas abertas. A via era estreita e havia mato de ambos os lados, conforme apuração do O POVO

Um homem de 28 anos foi morto a tiros dentro do próprio carro no bairro Coité-Pedreiras, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O caso foi registrado na última quinta-feira, 3.

A vítima estava em uma estrada de terra e o veículo parado com as portas abertas. O POVO apurou que a via era estreita e havia mato de ambos os lados.

A Perícia Forense foi acionada ao local e colheu indícios para realização das investigações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura, por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC), o homicídio a bala. "Diligências são realizadas no intuito de elucidar o crime", informou.

Tags