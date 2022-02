Mulher é morta a tiros em Caucaia

A vítima não foi identificada. No mesmo dia do crime, o corpo de outra mulher foi resgatado de uma cova rasa em São Gonçalo do Amarante

Uma mulher foi morta a tiros no bairro Conjunto Metropolitano, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso foi registrado na quinta-feira, 3.

A vítima, uma mulher não identificada, apresentava lesões provocadas por arma de fogo. A Perícia Forense esteve no local realizando os primeiros levantamentos.

Ainda na quinta-feira, 3, uma vítima do sexo feminino foi encontrada morta em uma cova rasa em São Gonçalo do Amarante. O corpo foi encontrado por moradores e a guarnição dos bombeiros atuou no resgate.

No dia 1º, uma mulher foi baleada no Centro de Fortaleza. Ela teve o carro abandonado em um terreno baldio nas proximidades do local do crime. A vítima foi socorrida e sobreviveu. Ela seria motorista de aplicativo.



Nota da SSPDS

A Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (SSPDS) informa que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) foram acionadas, na manhã desta quinta-feira (03), para atender a uma ocorrência de homicídio no bairro Conjunto Metropolitano, em Caucaia - Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11) do Estado. Na ocasião, a vítima, uma mulher ainda não identificada, foi morta por disparos de arma de fogo. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local. Um inquérito policial foi registrado no DHPP e será transferido para o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC), unidade que dará prosseguimento às investigações.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações podem ser encaminhadas ainda para o telefone (85) 3101-3360, da Delegacia Metropolitana de Caucaia, ou para o número (85) 98198-7555, que é o WhatsApp do NHPP de Caucaia, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.