Dono de time infantil de futebol é preso portando material pornográfico infantil em Russas

Um homem foi preso acusado de pedofilia nessa quinta-feira, 3, no município de Russas, distante 171 km de Fortaleza. O suspeito era presidente de um time de futebol infantil no município. Segundo agentes da Polícia Civil do Distrito Federal, que executaram a prisão, o homem já possuía histórico de abusar sexualmente de pelo menos 7 crianças em outros do País.

A ação faz parte da Operação Innocentem. Segundo o portal Metrópoles, em julho de 2021, um outro pedófilo foi preso no estado do Piauí suspeito de ter atraído diversas crianças através das redes sociais e por jogos online. Durante as conversas, o homem convencia as vítimas a enviarem registros nus ou praticando atos sexuais. Após julgamento, em dezembro, o pedófilo foi condenado a pena de 21 anos e 3 meses de prisão.

Após continuar com as investigações, foi identificado que o presidente do time de futebol infantil tinha relação com esse homem condenado no Piauí, e que armazenava as fotos e vídeos de crianças. Após buscas no endereço vinculado ao suspeito, o homem foi preso em flagrante por armazenar diversas imagens de meninos sem roupa em seu celular.

Na casa do suspeito, de 36 anos, também foram apreendidos diversos computadores e pendrives. Segundo a PC-DF, os investigadores ainda localizaram um quarto no fundo da residência, que era composto por objetos de criança e imagens de desenhos animados. Testemunhas declararam que a casa do treinador era constantemente frequentada por menores. Agora, as investigações continuam para apurar se o homem atuou em outros crimes.

O POVO solicitou informações à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e foi orientado a procurar a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que ficou a cargo da investigação.



