Simpsons, Mickey e Minions: prédio em Sobral chama atenção dos vizinhos pelos desenhos na fachada

Pela fachada inusitada, um prédio chama a atenção dos moradores do centro de Sobral, a cerca de 234 km de Fortaleza. A ideia veio do engenheiro civil Vitório Liberato, que decidiu colocar os personagens favoritos dele na fachada do prédio residencial do qual é dono. Com figuras do Mickey, dos Minions, dos Simpsons, de “007” e muitos outros, Vitório diz que a ideia surgiu por acaso.

Inicialmente, a ideia de Vitório era colocar apenas o “007” e um Minion, mas com a repercussão dos vizinhos, o engenheiro ganhou ânimo e resolveu continuar os trabalhos. “Eu não tinha pretensão de fazer os outros desenhos, mas à medida que a obra avançava, as pessoas começaram a observar, parar na frente do prédio. Ver aquilo me deu mais ânimo para criar e agradar ao pessoal”, explica Liberato.

As artes que ganharam os corações sobralenses só aconteceram por causa da crise de preços, segundo Vitório. Ele explica que fez um reaproveitamento do material de outras obras, usando revestimentos guardados em um almoxarifado da empresa e que não eram utilizados pela pequena quantidade. “A maior parte dos revestimentos guardados era branca. De outras cores tinha pouco. Eu não queria comprar porque queríamos economizar. Acabou sendo uma coisa inovadora”, explica o engenheiro civil.

O interesse pelas atrações era tanto que quando o edifício foi inaugurado, em 2019, alguns inquilinos resolveram alugar o local pela fachada diferente. “Acho que a maioria das pessoas alugava mais para morar no prédio dos Simpsons. Porque na época que estávamos aplicando os revestimentos, as pessoas passavam na rua e ficavam na expectativa para saber o que eu ia desenhar. Muita gente pensava que era pintado, mas lá é revestimento. Colocando de um por um”, explica.

O processo de criação é simples, mas precisa ser feito com cautela na hora da aplicação. “Primeiro eu pesquisei os desenhos na internet, olhei se as cores batiam com os revestimentos guardados, depois transformei as fotos em pixels. A partir daí enumerei linhas e colunas. Fui colocando de acordo com a tabela que tinha na mão. O mais complicado é que durante a aplicação não dá para saber como está ficando. Estamos tão próximos da imagem que não dá para ver”, explica Liberato.

A diferença no prédio rendeu ao engenheiro oportunidades de trabalho. Vitório diz que chegou a receber duas propostas de serviço, mas não aceitou pelo pouco tempo disponível na agenda.

“Se fosse para eu fazer outro prédio, colocar outras imagens, colocaria outros personagens dos Simpsons e dos Minions. As pessoas vêem a fachada e pensam que só tem imagens ali, mas na lateral eu fiz avião, uma moto e um carro. Para mim, a parte de trás é a mais bonita, lá eu coloquei a Marge Simpson e o símbolo da Disney”, conta o engenheiro Vitório.

Engenheiro Vitório Liberato em uma de suas obras (Foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)



