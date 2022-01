50 anos de Walt Disney World: McDonalds lança campanha com 50 brindes

Em comemoração aos 50 anos do Walt Disney World, o McDonalds apresenta neste mês de janeiro 50 brindes de personagens dos filmes de animação da empresa, que farão parte do pacote McLanche Feliz; saiba mais

Em comemoração aos 50 anos do resort Walt Disney World, na Flórida, a rede de fast food McDonalds apresenta neste mês de janeiro uma campanha com 50 brindes de personagens da empresa de animação. Além do clássico Mickey Mouse, há brinquedos de filmes como O Rei Leão, Procurando Nemo, Frozen, entre outros. Os brindes farão parte do pacote McLanche Feliz, direcionado ao público infantojuvenil.

Os brindes podem ser adquiridos por meio da compra de uma das opções do McLanche Feliz, em restaurantes físicos, no sistema de drive-thru do McDonalds e pelo site McDelivery. Cada brinquedo é posicionado em uma base junto de um fundo holográfico com alguns ambientes do Walt Disney World, como Animal Kingdom e Hollywood Studios.



50 anos de Walt Disney World: o projeto Flórida

O Walt Disney World é situado na Flórida, nos Estados Unidos, perto das cidades de Orlando e Kissimmee. Ele foi fundado em 1º de outubro de 1971. O resort tem aproximadamente 101 mil quilômetros quadrados (km²) de área, englobando quatro parques temáticos, dois parques aquáticos, 31 hotéis tematizados, campos e hotéis de golfe e diversos outros ambientes de lazer e entretenimento, incluindo o shopping center Disney Springs.

O “projeto Flórida”, como foi inicialmente designado, foi criado por Walt Disney na década de 1960 para suplementar a Disneyland, na Califórnia, que foi aberta em 1955. Anos depois, em 2018, o resort se tornou o mais visitado no mundo durante o período de férias, com média de 58 milhões de visitas naquele ano. Em 2020, a empresa despediu cerca de 6,5 mil empregados e funcionou com apenas 25% de sua capacidade de operação após reabrir as portas durante a pandemia de Covid-19.



