Homem é preso suspeito de ser cúmplice de um homicídio em Sobral

Um homem foi preso na tarde dessa quarta-feira, 15, suspeito de envolvimento em um homicídio no município de Sobral, distante 232 km de Fortaleza. Segundo informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o mandato de prisão correspondia a um crime ocorrido em outubro deste ano.

Conforme investigações realizadas pela Delegacia Regional de Sobral, o homem apontado como participante do crime é Francisco Charles de Mendonça Silva, de 27 anos. Com um mandado de prisão preventiva, agentes de segurança se dirigiram até o bairro Sumaré, onde o indivíduo foi localizado e capturado.

Francisco Charles já possui passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele é apontado como o condutor do veículo utilizado pelos comparsas para fuga, após a ação criminosa praticada em outubro de 2021. Na ocasião, a vítima foi morta a tiros no bairro Dom José I, ainda em Sobral. De acordo com a PC, Francisco Charles foi preso e encaminhado para uma unidade prisional.



