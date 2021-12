Professora e companheiro são encontrados mortos em Massapê

A Polícia investiga as circunstâncias do crime. A mulher era vítima de violência doméstica

Uma professora e o companheiro foram encontrados mortos dentro da própria residência na cidade de Massapê, no Ceará, no sábado, 11. Maria da Solidade dos Santos tinha 49 anos.

A Prefeitura de Massapê divulgou uma nota lamentando a morte da profissional da educação, que atuava na rede pública de ensino da localidade de Paus Brancos, zona rural da cidade.

LEIA MAIS Mãe e filha vítimas de feminicídio eram professora e enfermeira da rede municipal de Acaraú

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Após dez horas de julgamento, Justiça condena assassino de Stefhani a 15 anos de prisão

Investigações preliminares ainda devem identificar a causa da morte. Já o companheiro de Solidade morreu por enforcamento.

A Polícia investiga também as circunstâncias do crime. A mulher era vítima de violência doméstica e ameaçada constantemente pelo marido, de acordo com a Polícia. As investigações iniciais apontam para feminicídio seguido de suicídio.

Tags