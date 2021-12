Homem é preso suspeito de cometer estupro contra sobrinho de três anos em Sobral

Um homem foi presos suspeito de cometer estupro de vulnerável contra o próprio sobrinho, de três anos. A captura ocorreu na tarde desta quarta-feira, 15, no município de Sobral, distante 233 km de Fortaleza. Segundo a Polícia Civil, o crime as autoridades no último dia 6 de dezembro.

Após um Boletim de Ocorrência, os policiais civis da Delegacia Municipal de Sobral começaram diligências para fazer a prisão do acusado. Segundo investigações, o suspeito, um homem de 31 anos, é tio do menino e teria aproveitado a proximidade com a criança para cometer o delito.



De acordo com os agentes de segurança, após a apuração, foi solicitada a prisão temporária do alvo. Com a decisão judicial em mãos, equipes da unidade se deslocaram para o imóvel do suspeito. Contra ele, o mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável foi cumprido. A PC-CE segue investigando os fatos.

