Tamanduá-mirim é resgatado pelo Corpo de Bombeiros em Sobral

Um tamanduá-mirim foi resgatado na noite dessa quarta-feira, 8, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). O animal foi encontrado entre os municípios de Sobral e Meruoca, cidades distantes 233 km e 257 km de Fortaleza, respectivamente. O animal foi encontrado com ferimentos e está sendo mantido pelo CBM.

O tamanduá-mirim foi encontrado no início da CE-440. “Ao chegarmos ao local, percebemos que o animal estava ferido, possivelmente atropelado. Imediatamente, nós o conduzimos ao Hospital Veterinário do Centro Universitário Uninta para os primeiros atendimentos e avaliação ”, informou o subtenente Cleumárcio, comandante do socorro.

O Corpo de Bombeiros informou que o tamanduá-mirim permanecerá sob os cuidados da equipe médica veterinária até que os ferimentos sejam curados. Após a recuperação completa, o animal deve ser devolvido ao seu habitat natural.

Somente neste ano, de janeiro a novembro, o Corpo de Bombeiros já resgatou 5.827 animais em todo o Ceará. Número expressivo frente aos 3.919 animais resgatados em Fortaleza e no Interior do Estado no ano de 2019.

