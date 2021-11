Bombeiros resgatam cadela que se assustou com fogos e ficou presa em portão

Os Bombeiros Militares da 1ª Companhia do 3° Batalhão de Bombeiros Militar (1ªCia/3ºBBM), com sede em Sobral, resgataram uma cadela, de nome Winder, por volta das 21h40min deste sábado, 27. A Shih tzu estava presa entre as grades de um portão na rua Joaquim Lopes, centro da cidade de Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14).

De acordo com sua tutora, o fato ocorreu devido à queima de fogos em comemoração a final da Copa Libertadores da América, que assustou o animal, deixando-a presa na grade do portão.

Como aconteceu o resgate?

Imediatamente após o acionamento feito pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) de Sobral, os bombeiros militares por meio da guarnição de busca e salvamento, se deslocou até o endereço da ocorrência, constatando a veracidade do ocorrido.

De acordo com o 1º tenente Roberto, no resgate foi utilizado uma ferramenta de alargamento do kit de desencarceramento. "Realizamos o procedimento de retirada do animal com rapidez e segurança, posteriormente foi entregue a sua proprietária ilesa e sem machucado aparente”, relatou o comandante do socorro.

A guarnição que atendeu a ocorrência foi composta pelo tenente Roberto, soldado Soares e soldado Ibiapina.

Em 2019, o Corpo de Bombeiros resgatou 3.919 animais em Fortaleza e no Interior do Estado. Já no ano passado, 2020, o número de salvamentos aumentou para 5.217. Em 2021, até outubro, já foram resgatados 5.327 animais.

