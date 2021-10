Câmara de Fortaleza aprova repasse de R$ 300 mil para o Abrigo São Lázaro

17:52 | Out. 27, 2021

A Câmara Municipal aprovou nesta quarta-feira, 27, mensagem do prefeito José Sarto (PDT) que autoriza a transferência de R$ 300 mil para o Abrigo São Lázaro, instituição que abriga e dá dignidade a milhares de animais de rua em Fortaleza.

Pelo texto aprovado nesta quarta-feira, o repasse será feito pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) e é dividido em doze pagamentos mensais, que devem começar em novembro.

Segundo a Prefeitura, a iniciativa “reforça a política de bem-estar animal, além de diminuir os impactos decorrentes do abandono, como a transmissão de doenças, descontrole populacional e o desequilíbrio ecológico”. No projeto, a gestão destaca a existência de 400 mil animais em Fortaleza, com 10% deles vivendo em situação de abandono nas ruas.

“Os maus tratos aplicados aos animais, infelizmente, ainda constituem fato recorrente em Fortaleza, os órgãos de fiscalização recebem inúmeras denúncias de pessoas que maltratam, além de muitos casos mais graves de mutilação. A ONG São Lázaro atua combatendo e cuidando desses animais, resgatando-os e proporcionando mais dignidade para os mesmos”, destaca José Sarto na justificativa do projeto.

O repasse foi anunciado por Sarto nas redes sociais no início de outubro, após repercutirem nas redes sociais campanhas denunciando o estado crítico das finanças do instituto, que chega a gastar R$ 1 mil todos os dias apenas com ração. Na época, a ONG chegou a anunciar que não faria mais operações de resgate, por conta de limitações financeiras.



