Eusébio inicia calendário esportivo com competições para todas as idades; veja como se inscrever

Teve início nessa segunda-feira, 7, o calendário de competições esportivas de 2025 do município de Eusébio, a 24 km de Fortaleza. Programação segue até dezembro - divulgação foi feita até outubro - e contempla torneios em várias modalidades e categorias, do infantil ao veterano.

Ao longo do semestre, o município receberá campeonatos de futsal, futebol de campo e futebol 7– fut7, categoria derivada do futebol tradicional, praticada em campos menores, com sete jogadores em cada time.

"A prática esportiva vai além das quadras e dos campos. Ela forma cidadãos, disciplina jovens, fortalece vínculos e desenvolve talentos", afirma o secretário de Esporte e Juventude de Eusébio, Michel Chokito.



Confira o calendário de competições até outubro:



JULHO

Campeonato Municipal de Futsal Adulto Feminino

Campeonato Municipal de Futsal de Base – Sub-08, Sub-10 e Sub-1

AGOSTO

Campeonato Municipal de Futebol – Série A e Série B

SETEMBRO

Campeonato Municipal de Futebol de Base – Sub-15, Sub-17 e Sub-20



Campeonato Municipal de Fut7 de Base – Sub-09, Sub-11 e Sub-13

OUTUBRO

Campeonato Municipal de Futsal Adulto Masculino



Campeonato Municipal de Futsal de Base – Sub-15 e Sub-17



Campeonato Municipal de Futebol Master (40+)

As inscrições para as competições de julho já estão abertas e podem ser feitas online, por meio de formulário disponível no site oficial da Prefeitura. Nos próximos meses, a Sejuv irá divulgar os links para inscrição nas demais categorias.