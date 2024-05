Homem é preso por dirigir motocicleta roubada em São Luís do Curu

A abordagem foi realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na altura do km 14 da BR-222. O veículo estava com a placa parcialmente coberta, o que chamou a atenção dos policiais.

Um homem foi preso na quinta-feira, 16, enquanto pilotava uma motocicleta roubada no município de São Luís do Curu , a 86 quilômetros (km) de Fortaleza . Na ocasião, o condutor, de 23 anos, assumiu que adquiriu a motocicleta como “de estouro” por meio de um site na internet. Ele foi conduzido até a Delegacia Metropolitana de Caucaia.

Após o uso de técnicas para a identificação veicular, foi constatado que a moto havia sido roubada em abril deste ano, conforme Boletim de Ocorrência registrado em Fortaleza. O veículo foi apreendido e será devolvido ao proprietário legal.

No mesmo dia, uma dupla foi alvo de ação da PRF, suspeita de roubo de motocicleta. Por volta das 22 horas, um homem procurou policiais rodoviários na avenida Mister Hull, na Capital, afirmando ter sido assaltado minutos antes por uma dupla armada com pistolas.

Com auxílio do rastreador, os suspeitos foram localizados no bairro Carlito Pamplona, ainda em Fortaleza. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos deixaram o veículo para trás e fugiram.