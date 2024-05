Quatro pessoas são presas em Fortaleza e Bela Cruz suspeitas de integrar grupo criminoso

Entre os alvos da operação, está um homem apontado como chefe de um grupo criminoso. Além das prisões, foi realizado o bloqueio de quantias do grupo

Quatro pessoas que estavam sendo investigadas por integrar grupo criminoso foram presas na manhã dessa quinta-feira, 16, em operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). As prisões aconteceram em Fortaleza e no município de Bela Cruz, a 236,1 quilômetros da Capital.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), todos os quatro investigados estavam com mandados de prisão preventiva em aberto pelo crime de integrar organização criminosa.