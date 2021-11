Casal é executado dentro da própria residência em São João do Jaguaribe

No local foram encontradas cápsulas de espingarda, escopeta caibre 12, pistola calibre .40 e 380, ou seja, quatro calibres diferentes utilizados na execução.

Um casal, identificado apenas como Mayara e Anderson, foi executado em São João do Jaguaribe, na própria residência, por volta das 19h30min dessa terça-feira, 16. A casa fica localizada no Sítio Bom Jesus, zona rural do município.



No local, foram encontradas cápsulas de espingarda, escopeta caibre 12, pistola calibre .40 e 380, ou seja, quatro calibres diferentes utilizados na execução.

A grande parte dos tiros atingiu a cabeça das vítimas. As cápsulas foram apreendidas e serão periciadas. As duas vítimas não possuíam antecedentes criminais. Durante a fuga, os criminosos roubaram uma motocicleta.

A Polícia de São João do Jaguaribe possui linhas de investigação que incluem latrocínio (roubo seguido de morte).

Com informações do repórter Richard Lopes

