Dono de ótica é preso suspeito de importunar sexualmente cliente em Caucaia

Um homem foi preso em flagrante na tarde da última sexta-feira, 29, suspeito de importunação sexual contra uma mulher, no município de Caucaia, a 15 km de Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o suspeito era proprietário de uma ótima e teria feito perguntas de cunho pessoal e íntimo para a vítima, além de tentar tocar em partes do corpo da mulher.

O caso ocorreu em uma ótima localizada no bairro Araturi. Conforme informado pela PMCE, durante o exame oftalmológico, o proprietário, um homem de 59 anos, teria abordado a vítima, de 21 anos, e feito perguntas de cunho pessoal e íntimo. Além disso, teria tocado em partes do corpo da mulher.

Após a polícia ser acionada e se dirigir ao local, o suspeito foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Caucaia. Ele foi autuado em flagrante pela autoridade policial por importunação sexual. Posteriormente, o Poder Judiciário converteu a prisão em preventiva. De acordo com a PMCE, o homem já possui antecedentes pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica



