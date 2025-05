PM prende em flagrante suspeito de homicídio em São Benedito

O suspeito foi levado à Delegacia Municipal de São Benedito, onde foi autuado por homicídio doloso, e seguirá à disposição do Poder Judiciário

Em diligência no município de São Benedito , a 323,4 km de Fortaleza, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu em flagrante, um homem de 39 anos, suspeito de homicídio na região.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social (SSPDS), o homem teria entrado em discussão com a vítima em um mercado público da cidade. Após a desavença, a vítima de 60 nos foi morta por golpes de objeto perfurocortante. O crime teria sido motivado por vingança.

Equipes da Força Tática (FT), com apoio do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), localizaram o suspeito com ajuda de câmeras de segurança, e prenderam o homem em flagrante.

O suspeito foi levado à Delegacia Municipal de São Benedito, onde foi autuado por homicídio doloso, e seguirá à disposição do Poder Judiciário.