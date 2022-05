Recém-nascido é encontrado morto em lixeira de escola em São Benedito

Um recém-nascido foi encontrado morto em uma escola no município de São Benedito, a 332 km de Fortaleza, na última sexta-feira, 13. A criança estava em uma sacola dentro de um lixeiro no interior da instituição, localizada no distrito de Inhuçu. Equipes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para o caso.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local e realizou os procedimentos preliminares. O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Tianguá. Devido a um feriado municipal, a escola não estava funcionando no dia em que a criança foi encontrada.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

19º Distrito Policial (DP): (85) 3101 4910 ou 3101 4911



