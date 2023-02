Homem e mulher são mortos a tiros dentro de imóvel em São João do Jaguaribe

Um homem e uma mulher, com idades de 28 e 27 anos, foram vítimas de um duplo homicídio na última terça-feira, 31, dentro de uma residência localizada no município de São João do Jaguaribe, a 221,6 km de Fortaleza.

A autoria e a motivação do crime seguem sendo investigadas, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Os nomes das vítimas não foram informados.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de São João do Jaguaribe: (88) 3424-3811



