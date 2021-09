Duas irmãs são assassinadas a tiros em São João do Jaguaribe

O crime ocorreu durante as primeiras horas desta sexta. As vitimas, que são da mesma família, tinham 50 e 53 anos

Duas mulheres foram mortas a tiros na manhã desta sexta-feira, 9, em São João do Jaguaribe, município à 221,6 km de Fortaleza. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas eram irmãs. Duplo homicídio está sendo investigado pela delegacia da região.

De acordo com pasta de segurança, o crime ocorreu durante as primeiras horas desta sexta. As vitimas tinham 50 e 53 anos. Uma das mulheres tem passagem por receptação. Informações são preliminares e órgão não divulgou detalhes de como crime aconteceu.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar estiveram no local da ocorrência, além de agentes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). Para investigar crime, foram colhidos "indícios que auxiliarão nas investigações". Quem está a frente do caso é a Delegacia Municipal de São João do Jaguaribe.

