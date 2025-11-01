Revólver e granada caseira apreendidos no bairro José Walter

A apreensão ocorreu após confronto com indivíduos armados na região da Cidade Jardim 1 / Crédito: Reprodução/PMCE

Um revólver calibre .38 e uma granada de fabricação caseira foram apreendidos após um confronto entre criminosos e a equipe do 1º Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (1ºBPRaio) no bairro José Walter, em Fortaleza, na sexta-feira, 31. Os armamentos estavam com um dos suspeitos, que foi capturado na região da Cidade Jardim 1 durante a troca de tiros. Outro homem conseguiu fugir.

O artefato explosivo foi encontrado com um indivíduo, ainda sem identificação, enquanto recebia atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do José Walter, após o confronto. O dispositivo, localizado no bolso, foi descoberto pela equipe médica. A PMCE afirmou que o esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi imediatamente acionado e realizou a detonação segura do artefato.