Revólver e granada caseira apreendidos no bairro José Walter

Revólver e granada caseira são apreendidos após confronto com a PM no José WalterUm suspeito foi preso durante troca de tiros e outro conseguiu fugir; artefato explosivo foi detonado com segurança pelo Bope
Um revólver calibre .38 e uma granada de fabricação caseira foram apreendidos após um confronto entre criminosos e a equipe do 1º Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (1ºBPRaio) no bairro José Walter, em Fortaleza, na sexta-feira, 31.
Os armamentos estavam com um dos suspeitos, que foi capturado na região da Cidade Jardim 1 durante a troca de tiros. Outro homem conseguiu fugir.
>> Quer receber mais informações? Siga o canal do O POVO no WhatsApp
O artefato explosivo foi encontrado com um indivíduo, ainda sem identificação, enquanto recebia atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do José Walter, após o confronto.
O dispositivo, localizado no bolso, foi descoberto pela equipe médica.
A PMCE afirmou que o esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi imediatamente acionado e realizou a detonação segura do artefato.
Um dos suspeitos fugiu durante confronto
Os dois homens envolvidos no caso foram avistados portando armas por policiais durante patrulhamento em um bloco habitacional na Avenida Pau Brasil.
Ao perceberem a aproximação da equipe, eles fugiram em direções opostas. Um deles retornou para os blocos e o outro seguiu para a vegetação às margens de uma lagoa próxima.
Durante a tentativa de captura, o suspeito que voltou para o bloco disparou contra os policiais e conseguiu escapar. O segundo suspeito, que se dirigia à lagoa, também atirou, mas acabou sendo contido.
Com o capturado, a polícia apreendeu um revólver calibre .38, com três munições deflagradas e duas intactas. Posteriormente, o homem foi conduzido ao pronto atendimento.
Também foram apreendidos a arma de fogo e um aparelho celular. Todo o material, junto com a ocorrência, foi encaminhado ao 8º Distrito Policial, onde foram realizados os procedimentos legais, conforme a PMCE.