Dois jovens morrem afogados na lagoa "Buraco Azul", de Juazeiro do Norte

Dois jovens de 18 anos morreram afogados na manhã deste domingo, 27, na lagoa chamada de Buraco Azul, em Juazeiro do Norte, no Cariri. As vítimas eram amigos e estavam no local para lazer. A lagoa é uma mina desativada que se tornou ponto turístico devido à coloração da água.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) foram acionados para a ocorrência. A Delegacia de Juazeiro do Norte deve apurar o caso.