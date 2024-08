Jovem é presa com 10 kg de cocaína em São Gonçalo do Amarante

Ainda de acordo com a PRF, a dona das malas foi presa em flagrante e não deu detalhes sobre o transporte da droga. Ela foi levada a uma Delegacia Municipal de Caucaia, onde responderá pelo crime de tráfico de drogas, com pena máxima de até 15 anos de reclusão e multa.

A localização das drogas foi realizada com apoio da cadela farejadora Guerra, do Grupo de Operações com Cães da PRF (GOC) no Ceará.

"Desde que o GOC foi reativado aqui no Ceará, tivemos várias ocorrências onde a utilização do cão farejador maximizou a assertividade das nossas ações de combate à criminalidade", destaca o chefe do Núcleo de Operações Especiais da PRF (NOE), Fernando Alves, em nota.