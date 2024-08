Golpe frustrado desviaria R$ 9 milhões de 612 servidores cearenses, diz Polícia

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Homem que seria chefe do grupo criminoso que invadiu sistema da Seplag foi preso nessa quarta-feira em Goiás. Um segundo suspeito teve prisão decretada e é procurado

Caso tivesse sucesso, o grupo criminoso que invadiu um sistema da Secretaria de Planejamento e Gestão do Ceará ( Seplag ) teria causado prejuízo de R$ 9 milhões aos cofres públicos. Eles tentaram desviar o salário de 612 servidores públicos cearenses . Nessa quarta-feira, 7, o suspeito de chefiar o grupo foi preso em Rio Quente-GO, por força de mandado de prisão temporária.

Enquanto a participação do homem de 33 anos preso em Goiás e dessa segunda pessoa foragida é considerada “clara” pela Polícia Civil, o envolvimento dos outros dois alvos, que são cearenses, ainda carece de maior detalhamento.

Os investigadores esperam conseguir mais elementos de provas com as apreensões de equipamentos realizadas nessa quarta.



Em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira, 8, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), foi informado que a própria Seplag identificou a invasão, ocorrida no primeiro semestre de 2023, e reportou o fato à Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). Não há indícios de participação de servidores da Seplag no crime.