Reservatório em São Gonçalo do Amarante rompe após chuvas

Um reservatório na localidade de Várzea Redonda, no município de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), rompeu nessa terça-feira, 14, em virtude do volume de água acumulado pelas chuvas. A sangria da Lagoa do Tamanduá fez com que a água invadisse um trecho da CE-162. Na manhã do dia seguinte, a situação já estava normalizada.

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Defesa Civil, esclareceu que o rompimento aconteceu em um pequeno reservatório que está localizado em uma propriedade privada e é utilizado pelos próprios moradores.

“O reservatório deságuou no rio e o sistema de drenagem, responsável pela passagem da água por baixo da estrada, não deu conta da vazão, e a água acabou passando sobre a pista”, pontuou a gestão.