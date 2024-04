Pelo menos 15 pessoas são feridas por água-viva na praia da Taíba

Crédito: Federação de Bodyboarding do Ceará/ @betinhorosa

Ao menos 15 pessoas foram feridas por águas-vivas entre o último sábado, 20, e domingo, 21, na Praia da Taíba, no município de São Gonçalo do Amarante, a 62,5 km de Fortaleza. Os registros aconteceram durante a primeira etapa do Circuito Brasileiro Master de Bodyboarding 2024.

De acordo com a prefeitura da cidade, duas das vítimas eram moradores locais, dois eram banhistas e outros 11 eram atletas do Circuito de Bodyboarding. Eles foram encaminhados ao Posto de Saúde da Taíba, onde foram atendidos.