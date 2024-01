PMs envolvidos em tiroteio no Ceará que matou adolescente são afastados das funções

Quatro policiais militares envolvidos no tiroteio que vitimou o jovem Pedro Kauã Moreira Ferraz, 15, em novembro do ano passado, no município de São Gonçalo do Amarante, a 62 km de Fortaleza, foram afastados preventivamente das funções na Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE). A decisão foi publicada na última quinta-feira, 11, no Diário Oficial do Estado, e prevê exclusão por 120 dias.

Os policiais são investigados por supostamente não terem prestado socorro ao jovem, ferido em uma troca de tiros durante a prisão de dois suspeitos de tráfico de drogas, no dia 27 de novembro de 2023.

Naquela noite, Kauã estava correndo para buscar um cavalo que havia fugido quando foi atingido pelos disparos.