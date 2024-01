Coluna do O POVO sobre Segurança Pública completa 10 anos

Ricardo Moura, colunista de Segurança Pública do O POVO Crédito: Divulgação

De acordo com Ricardo Moura, ao longo desse período, o setor da segurança pública do Ceará passou por um desenvolvimento de estruturação e formalização de processos. A exemplo disso está a sistematização dos dados estatísticos, no qual o Ceará integra a lista das unidades federativas com maior acervo de informações e de fácil acesso. “O Ceará desponta como um dos estados com o maior acervo de informações de fácil acesso, de localização, isso para que você possa fazer uma análise, para que você possa compreender as dinâmicas da violência em determinado período”, elencou. O sociólogo menciona a criação do Ceará Pacífico, proposta do ex-governador do Estado e atual ministro da Educação, Camilo Santana, que teve como objetivo reduzir vulnerabilidades e prevenir situações de violência contra grupos minorizados como mulheres, pessoas LGBTIA+, crianças, adolescentes, jovens e gestantes. “Eu acho que houve vários Cearás Pacíficos, né, embora o Governo sempre tenha mantido a noção de que só haveria um”, prosseguiu. “Mas a gente viu diversas tentativas de modelos a partir das unidadess de segurança, do aprofundamento do raio. Isso até foi abordado em uma coluna, na qual disse que o raio é um novo Ronda (do Quarteirão)”. A seção, conforme o colunista, surgiu no período em que o crime organizado estava se estruturando. Ele afirma que os reflexos dessa organização podem ser vistos nos dias atuais e que os índices elevados na taxa de homicídios decorrem das disputas entre as facções. “Como elas se tornam muito grandes, como elas precisam atender a diferentes interesses, elas começam a se fragmentar e começam a entrar em rota de colisão e isso impacta diretamente no número de assassinatos”, continua.

“Então a gente tem uma uma a gente pode dizer, com toda certeza, que ao longo desses 10 anos o rosto da criminalidade, a face da criminalidade, se alterou de forma significativa aqui no Estado, com diversas consequências”. Editor-chefe de Cidades do O POVO, André Bloc ressalta a importância de uma reflexão aprofundada sobre a criminalidade no Ceará. “De certa forma, a gente queria que a coluna não precisasse existir. A gente queria não precisar fazer matéria sobre segurança pública, sobre chacinas, sobre tragédias. Mas, no jornalismo, a realidade sempre se impõe”, afirma. Para André Bloc, analisar o cenário da segurança pública exige competência e tempo de acompanhamento. “Nossa cobertura tenta sempre driblar a busca pelo ‘espreme que sai sangue’, tenta fugir do sensacionalismo. A coluna é uma camada de reflexão, e que só foi se apurando com os anos, porque análise é algo que demanda competência, visão e tempo de acompanhamento”, pontua.

Coluna de Segurança Pública do O POVO completa 10 anos Crédito: Reprodução/ O POVO A coluna no aprimoramento de pesquisas na Segurança Pública Ricardo Moura avaliou que a área de Segurança Pública no Estado do Ceará está em um momento propício para pesquisas, uma vez que, ao longo dos anos, houve um desenvolvimento expressivo e fortalecimento de grupos de pesquisas. No entanto, tais grupos atuam na promoção de conhecimento e debates na modalidade acadêmica e social. A coluna, por sua vez, se insere entre o conhecimento acadêmico e, simultaneamente, na compreensão daqueles que não são habituados a essa área.