Homens são mais vítimas de roubos que mulheres no Ceará

De 2013 a 2023, seis em cada dez vítimas de Crimes Violentos contra o Patrimônio são do sexo masculino. Entenda possíveis motivos no cenário da segurança no Ceará

As estatísticas da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) mostram que, no Ceará, os homens são mais roubados que as mulheres. Conforme dados obtidos por O POVO através da Lei de Acesso à Informação (LAI), de 2013 a 2023, 60,20% das vítimas de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) são do sexo masculino, enquanto as vítimas do sexo feminino representam 39,80% do total.



Os números da SSPDS ainda mostram que, de 2015 a 2019, houve um aumento no número de mulheres roubadas no Estado, mas os homens voltaram a ser mais de 60% das vítimas de 2020 em diante.

Confira abaixo os dados ano a ano. A SSPDS fez a ressalva que, entre abril e junho de 2014, houve instabilidade no sistema que computava os crimes no Estado, fazendo com que os números deste ano não fossem fidedignos. Já os dados de 2023 são apenas até o mês de novembro.