Motorista avança e quase atropela fiéis durante caminhada religiosa no Ceará; vídeo

O caso é investigado pela Delegacia Municipal de São Gonçalo do Amarante. As autoridades não informaram se o condutor já foi localizado e se no dia ele estava alcoolizado

Um motorista avançou o bloqueio de segurança e quase atropelou fiéis durante uma caminhada dos festejos da padroeira do distrito de Siupé, em São Gonçalo do Amarante, a 62 quilômetros de Fortaleza. O caso aconteceu na última sexta-feira, 1º, nas comemorações para Nossa Senhora da Soledade. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o condutor avançou na via em que era realizada a celebração.

Nas imagens, é possível ver o momento que os fiéis correm para a lateral da pista para não serem atingidos pelo condutor, que estava em alta velocidade. Um homem, que participava da caminhada, chegou a jogar uma pedra na direção do veículo, que não foi atingido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em nota, a Polícia Civil do Ceará informou que apura as circunstâncias de uma ocorrência de direção perigosa. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas. O caso é investigado pela Delegacia Municipal de São Gonçalo do Amarante. As autoridades não informaram se o condutor já foi localizado e se no dia ele estava alcoolizado.