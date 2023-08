Homem morre atropelado enquanto beijava a esposa em SP; motorista estava alcoolizado

Motorista foi preso em flagrante, porém conseguiu alvará de soltura com liberdade provisória

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o casal, que caminhava com o cachorro de estimação, é atingido pelo veículo que invadiu a calçada próximo a um posto de gasolina. Acidente aconteceu no último dia 20, domingo.

Um casal foi atropelado por um motorista alcoolizado enquanto se beijava em uma calçada no bairro Campão Redondo, na Zona Sul de São Paulo.

De acordo com informações do G1, Cristiane Mendes, de 26 anos, foi internada com lesões nos braços e nas pernas, porém o marido dela, Jonatan Ribeiro, de 31 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Policiais militares foram acionados para a ocorrência e o motorista do veículo, identificado como Gabriel Souza Pereira, de 30 anos, afirmou não se lembrar do que aconteceu. O suspeito foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou resultado positivo.

O condutor foi preso em flagrante e o caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal na direção de veículo.

Uma audiência de custódia foi realizada e o motorista garantiu alvará de soltura com liberdade provisória.

Entre as considerações para a soltura, o juiz afirmou que certos pontos não constam nos autos acerca das dinâmicas dos fatos e que "os fatos precisam ser melhor esclarecidos".

Cristiane, que foi encaminhada ao Hospital Municipal do Campo Limpo, recebeu alta ainda no domingo.