Veículo clonado é apreendido em São Gonçalo do Amarante

Um veículo foi apreendido durante a noite dessa quinta-feira, 27, em São Gonçalo do Amarante, município a cerca de 62 km de Fortaleza. Dentro do carro, que posteriormente foi identificado como clonado, foram encontrados um revólver calibre .38, seis munições, três facas e um aparelho bloqueador de comunicações.

Ao ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do automóvel tentou fugir, e houve uma perseguição de quatro quilômetros até o carro ser encontrado, abandonado, em um matagal da região.

A equipe da PRF iniciou as buscas pelo motorista e um "carona" (passageiro do veículo), mas nenhum dos dois foi encontrado nas imediações do local.

Popularmente conhecido como “capetinha”, o dispositivo encontrado no veículo é utilizado para interferir no funcionamento de celulares, aparelhos de GPS, rastreadores e radares, o que ajuda a esconder o transporte dos sistemas de monitoramento.

Segundo a PRF, as placas utilizadas no Volkswagen/Up Connect TSI, de cor branca, pertenciam a outro carro com as mesmas características, o que comprovou a clonagem do automóvel, que havia sido roubado na capital cearense em junho deste ano.

Armas e munições encontradas dentro do veículo Crédito: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Após a conclusão da vistoria, o veículo bem como todo o armamento e o bloqueador encontrados nele foram levados à Delegacia Metropolitana de Caucaia para prosseguimento das investigações.