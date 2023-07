Saúde no Ceará: três ações devem ser entregues até o fim do ano, reforça secretariado

As estratégias em planejamento foram debatidas durante reunião com o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), na manhã desta sexta-feira, 28, em Fortaleza

Em reunião na manhã desta sexta-feira, 28, o secretariado do governo Elmano de Freitas (PT) reforçou três ações na área da saúde a serem concluídas até o fim deste ano. As estratégias em planejamento são a expansão da oncologia em parceria com o Instituto do Câncer do Ceará (ICC), a implantação do serviço de oncologia no Vale do Jaguaribe e o fortalecimento da atenção primária da Saúde.

De acordo com a secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho, a conclusão das ações de planejamento, ainda neste ano, busca fortalecer a regionalização da saúde no Estado, que possibilita levar atendimentos especializados para mais pontos do Ceará.

A expansão da oncologia em parceria com ICC e a implantação de atendimento a pacientes com câncer no Hospital Regional Vale do Jaguaribe (HRVJ) foram anunciadas pelo Governo do Estado no último dia 18 de julho. O fortalecimento da atenção primária, por sua vez, foi debatida durante reunião de planejamento da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), em junho passado.

No planejamento da gestão estadual, o total de R$ 22 milhões foram anunciados para tratamento a pacientes com câncer, no qual serão repassados R$ 10 milhões ao ICC. Para a expansão da rede oncológica no Interior, o montante é de R$ 60 milhões para abertura do atendimento no Hospital Regional Vale do Jaguaribe.

Conforme a titular da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), a previsão para inaugurar o atendimento a pacientes com câncer no interior do Ceará é para setembro. Ainda segundo Tânia, há expectativa de finalizar o chamamento dos concursados na área da saúde.

Atenção primária

Durante o encontro, também foi pontuado o fortalecimento da atenção primária, que compreende desde a promoção do bem-estar do cidadão até a prevenção de doenças.

Em junho, o vice-presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems), João de Castro, destacou que a necessidade prioritária da atenção primária é a financeira. “A gente vai propor que o Estado aumente a linha de financiamento”, disse.



Para ele, a proporção de financiamento da atenção primária, dividida principalmente entre Governo Federal e municípios, deveria mudar.

As ações de planejamento foram debatidas durante encontro com os titulares das secretarias do Estado com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), na manhã desta sexta-feira, 28, na residência oficial do governador, em Fortaleza. No encontro, as pastas apresentaram os projetos em execução e o que há de planejamento para os próximos seis meses.