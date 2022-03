Turista paraense é preso suspeito de agredir esposa de 21 anos na Praia do Futuro

Testemunhas informaram aos PMs do BPTur que a mulher foi agredida pelo companheiro

Um turista paraense de 39 anos foi preso suspeito de agredir a esposa, de 21 anos, na Praia do Futuro. O caso foi registrado no domingo, 27.

A prisão foi realizada por composição do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Durante patrulhamento na Praia do Futuro, os policiais foram informados por testemunhas de que a mulher foi agredida pelo companheiro.

A composição policial conduziu o casal à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, unidade especializada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Nessa delegacia, o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal dolosa no âmbito de violência doméstica e familiar. O homem encontra-se à disposição da Justiça.

