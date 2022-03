Polícia encerra festa que reunia suspeitos de integrarem facção criminosa

Uma festa que reunia suspeitos de serem integrantes de facção criminosa foi encerrada pela Polícia Militar, por meio dos agentes de segurança da Força Tática (FT), na Praia do Futuro. Nove pessoas foram conduzidas à delegacia e duas delas foram autuadas em flagrante e permaneceram presas. Ocorrência foi registrada na quarta-feira, 2.



Policiais receberam a informação, via Coordenadoria Integrada de Segurança (Ciops), de que acontecia uma festa de facção na Comunidade dos Cocos. Os PMs desembarcaram da viatura por becos diferentes para impedir que o grupo fugisse.

Na ocasião foram encontradas duas armas de fogo, sendo um revólver e uma pistola dourada, calibres 38 e .40, respectivamente. Nove pessoas foram conduzidas ao 2º Distrito Policial, no Meireles, onde foi feito o flagrante contra duas pessoas. Esses foram autuados por porte ilegal de arma de fogo. As informações foram obtidas por meio do relatório da ocorrência registrado pelos agentes de segurança.



