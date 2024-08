Polícia apreende armas de fogo e aves ameaçadas de extinção abatidas em Santana do Cariri

Três espingardas, munições e pássaros silvestres ameaçados de extinção foram abatidos foram apreendidos pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), nesse sábado, 17, na localidade de Guritiba, zona rural de Santana do Cariri.

A ação aconteceu após uma denúncia anônima de que pessoas estavam realizando caça ilegal na região. Os agentes militares foram até o local e três suspeitos em posse do material apreendido. Entre os animais apreendidos estava seis Jacú mortos, espécie ameaçada de extinção no Ceará, um rolinha e um bem-te-vi.

Os suspeitos foram conduzidos junto com o material para a Delegacia Regional do Crato, onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e por crime ambiental.