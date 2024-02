Complexo Religioso dedicado à Menina Benigna está 90% concluído

As obras do complexo religioso dedicado à Menina Benigna, em Santana do Cariri, município a 522 quilômetros de Fortaleza, estão 90% concluídas, de acordo com a Superintendência de Obras Públicas do Estado do Ceará (SOP). Segundo a pasta, a estrutura terá 48 mil metros quadrados (m²) e deverá ser entregue ainda neste semestre.

O complexo contará com templo para missas campais, trilha pavimentada denominada “caminhos do martírio” e um monumento de 26 metros em homenagem à santa, cujas as peças foram produzidas por um grupo de artesãos de Horizonte.